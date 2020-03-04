Модель перевершила сама себе!

Представниця Victoria's Secret Кендіс Сванепул в пікантному вбранні засвітилася на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Залишайся дикої», - коротко підписаний знімок.

Звернемо увагу, що на фотографії Сванепул позує задом в пікантному боді, який підкреслює її форми. Як можна помітити, дівчина позує на тлі річки, піднявши руки до гори.

«Так виглядає кайф», «божественний вигляд», «бомба!», «ідеальне тіло», «найулюбленіша і офігенна модель в світі. Виглядаєш оревно», - пишуть її шанувальники.

Раніше ми писали, що відомий на весь світ "ангел", яка є однією з найбільш високооплачуваних моделей, продемонструвала ідеальну фігуру.

Зірка позувала в купальнику під душем, вихваляючись вигинами тіла. Мокре волосся і розкішні форми - зробили фото дуже гарячим.

Зірка небудь дивилася в об'єктив камери, або закривала очі ніби від насолоди. На деяких знімках Кендіс розв'язала купальник, роблячи фото ще більш пікантним.

Доповнював спокусливий образ Сванепул макіяж з акцентом на блакитні очі.

Зазначені фото з'явилися на Instagram-сторінці зірки, на яку підписані майже 14 мільйонів користувачів. У результаті за кілька днів пост зібрав більше 200 тисяч лайків і велику кількість коментарів. Моделі написали масу компліментів.

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