У переможниці "Танців з зірками 2019", актриси Ксенії Мішиної гарна зовнішність, яку вона демонструє в своєму Instagram

Зірка опублікувала новий пост, на знімку якого вона позує в плащі, пише Politeka.net. Артистка з'явилася в спокусливому образі, вона прочинила губи і доторкнулась до них пальцями.

Ксенія дивилася вдалину. На обличчі виділялися лише вії і темні брови.

Артистка вирішила ніяк не підписувати фото, поставивши лише два смайлика.

За дві години пост зібрав понад 9000 лайків та багато коментарів.

"Можна запитати: а чому black heart💖... Ти ж молода, чарівна і така оригінальна.. ✨💐", "Божественна", "Ксюша відмінно виглядаєш просто закачатися", "🔥 Ідеальна", "Богиня❤️", "Я так розумію чорний - улюблений колір😎🖤ну в одязі точно ))", "Навіть в чорно-білому тлі ти виглядаєш на всі сто.👏😍👏", "Ваууууууу, 🖤", "Фото бомба 🔥", "Мрійниця!😍", "ви дуже гарна😍зауважте💘", "Шикарна ❤️", "Я бачу на фото не Ксеню! А якусь богигю ТБ, кращу людину України і милу маму .... 🔥💋", "Красуня 😍", "Красуня, чарівна дівчина. Фото👍.", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ксенія Мішина позувала, сидячи на ескалаторі.

На зірці - чорні толстовка з капюшоном та штани, а також кросівки. Ксенія зібрала волосся у хвіст. Вона тримала в руках стаканчик, піднесла його до уст і широко розкрила очі.

Красуня виглядала чудово і дуже грайливо.

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина показала портрет, на якому чудово видно її ідеальне обличчя з правильними елегантними рисами. Дівчина приклала до обличчя руку, в результаті чого образ став ще загадковіше і спокусливим.

«Зроблена з любов'ю... Для кохання... кохання...З першим днем весни, милі», - написала Мішина.

Раніше повідомлялося, що Ксенія Мішина з'явилася в плащі бежевого відтінку, спустивши його з плечей. Під плащем було видно чорний топ з глибоким декольте. На руці зірки можна помітити резинку, яку вона, мабуть, зняла зі свого волосся. Ксенія дивилася вдалину, відкривши губи.

Нагадаємо, що Мішина Ксенія посвітила шикарною фігурою в сміливому топі: "Не відірвати очей".

Як повідомляла Politeka, Мішина Ксенія налякала зовнішнім виглядом з заклеєним ротом: "Завжди боляче…".

Також Politeka писала, що Мішина Ксенія облягла п'яту точку чорною тканиною: "Потрібна і все".