Победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина предстала перед поклонниками в неожиданном образе

Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке Мишина на темном фоне держит в руках телефон, а ее рот заклеен черным скотчем.

Под фотографией актриса рассказала о популярных страницах в Инстаграм, которые она читает. Звезда отметила, что любит не только смотреть на красивые картинки и фотографии людей, но и читать то, что они пишут.

Кроме личных страниц Ксения также посоветовала поклонникам читать социальную страничку про бездомных людей. По ее словам, она помогает ей не терять связь с реальностью.

«Здесь нет красивых картинок, а от историй анонимного автора этого канала всегда больно. Но в одном только Киеве сегодня около 50 тысяч бездомных людей. Помогать и не закрывать глаза на существование проблемы – самое меньшее, что можно сделать», - заявила актриса.

За 5 часов пост звезды собрал почти 12 тысяч лайков. Поклонники стали делиться своими любимыми акаунтами, отмечая, что Мишина также один из любимых блогеров.

«Без лести, Вы одна из немногих, кого всегда приятно видеть, интересно слушать и читать», «Крутая. Очень люблю вас и вообще творчество, смотрю сериал «Исчезающие следы», вы как всегда на высоте», «Ксения, у Вас очень богатый внутренний мир», «О, бездомные возвращают к реальности. Вы крутая!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мишина опубликовала черно-белое фото, на котором она позирует в безрукавке с большим воротом, брюках и сапогах. Наряд прекрасно подошел актрисе, благодаря чему снимок вышел очень уютным. На кадре Мишина стоит у окна, приподняв ножку. Она смотрит вдаль и широко улыбается.

Напомним, что Ксения Мишина обтянула пятую точку черной тканью: "Нужна и все".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина затянула роскошные формы в кожу: "Чувственная красотка".

Также Politeka писала, что Ксения Мишина с "разбитым" лицом напугала внешним видом: кадры облетели сеть.