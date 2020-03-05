У победительницы "Танців з зірками 2019", актрисы Ксении Мишиной красивая внешность, которую она демонстрирует в своем Инстаграм

Звезда опубликовала новый пост, на снимке которого она позирует в плаще, пишет Politeka.net. Артистка предстала в соблазнительном образе, она приоткрыла губы и прикоснулась к ним пальцами.

Ксения смотрела вдаль. На лице выделялись лишь блинные реснички и темные брови.

Артистка решила никак не подписывать фото, поставив лишь два смайлика.

За два часа пост собрал более 9000 лайков и много комментариев.

"Можно спросить а почему black heart💖... Ты же молодая, очаровательная и такая оригинальная.. ✨💐", "Божественная", "Ксюша отлично выглядишь просто закачаться", "🔥 Идеальная", "Богиня❤️", "Я так понимаю черный - любимый цвет😎🖤ну в одежде точно ))", "Даже в чёрно-белом фоне ты выглядишь на все сто.👏😍👏", "Ваууууууу, 🖤", "Фото бомба 🔥", "Мечтательница!😍", "вы очень красивая😍заметьте💘", "Шикарная ❤️", "Я вижу на фото не Ксюшу! А какую-то богигю ТВ, лучшую человека Украины и милейшую маму .... 🔥💋", "Красавица 😍", "Красавица, очаровательная девушка. Фото👍.", - написали пользователи сети.

Напомним, Ксения Мишина позировала, сидя на эскалаторе.

На звезде - черные толстовка с капюшоном и штаны, а также кроссовки. Ксения забрала волосы в хвост. Она держала в руках стаканчик, поднесла его к губам и широко раскрыла глаза.

Выглядела красотка замечательно и очень игриво.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина показала портрет, на котором прекрасно видно ее идеальное лицо с правильными элегантными чертами. Девушка приложила к лицу руку, в результате чего образ стал еще загадочней и соблазнительней.

«Сделана с любовью... Для любви... По любви...С первым днём весны, милые», - написала Мишина.

Ранее сообщалось, что Ксения Мишина предстала в плаще бежевого оттенка, спустив его с плеч. Под плащем был виден черный топ с глубоким декольте. На руке звезды можно заметить резинку, которую она, видимо, сняла со своих волос. Ксения смотрела вдаль, приоткрыв губы.

Напомним, что Ксения Мишина посветила шикарной фигурой в смелом топе: "Не оторвать глаз".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина напугала внешним видом с заклеенным ртом: "Всегда больно…".

Также Politeka писала, что Ксения Мишина обтянула пятую точку черной тканью: "Нужна и все".