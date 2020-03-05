Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, опублікувала нове відверте відео, на якому демонструє свою видатну п'яту точку

Зірка Інстаграму, на яку вже підписані 10,7 мільйонів користувачів, практично кожен день епатує публіку, пише Рoliteka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Модель з'явилася в обтягуючому платті, з-під якого визирав оголений бюст.

Наряд обтягнув немаленькі сідниці зірки, які вона то й діло виставляла в камеру. Дівчина поверталася спиною, іноді граючись з волоссям.

Макіяж красуні був зроблений з акцентом на очі.

Анастасія позувала біля вікна в квартирі Майамі, про що повідомила в своєму пості.

За десять годин пост зібрав понад 400 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Ви гарні, навіть чудові в цьому вбранні. 🔥😍❤️🙌», «Гарне плаття, до речі, 🤗🖤», «Ух ти, вау, вау, вау, ти так добре виглядаєш, люблю тебе, ти так прекрасна, ніби зійшла з небес", " Красиве плаття 🔥 "," Прекрасна, моя любов, цілую свою принцесу 💞💞💞💞💘😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Квітко постала в маленькому білому топі, який натягнувся під тягарем грудей, і в коричневих шкіряних штанях, обтягнувших соковиту п'яту точку.

Знаменитість стояла боком до камери, а також поверталася спиною.

Анастасія розпустила довге хвилясте волосся, замріяно подивилася в камеру і прочинила пухкі рожеві губи.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко позувала на тлі моря в мокрому купальнику і міні-бікіні. Дівчина застигла в елегантній позі, демонструючи розкішні форми.

«Океан в моїй душі», - написала вона.

Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«боже, ти ідеальна», «люблю такі знімки», «ось це справжня насолода», - написали користувачі мережі.

Раніше повідомлялося, що Анстасия Квітко постала напівлежачи на шезлонгу в крихітному купальнику, який ефектно підкреслює її форми.

Вона дивилася в сторону, піднявши лямку плавок. При цьому красуня посміхалася.

Нагадаємо, що пишногруда російська Кардашьян показала свої краси з різних ракурсів: «Ось це крихта!».

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян ледь не розірвала крихітне білизна пишними формами: кадри тільки для дорослих.