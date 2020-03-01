Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала ідеальні форми у відвертому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, дівчина позує на камеру у відвертому корсеті, який підкреслює її ідеальні форми. Доповнюють образ крихітне білизна.

«Лялечка», «дуже дуже сексуально», «Краса», «Божественний вигляд», «така красоточка», «як можна бути такою гарною», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що російська модель і фотоблогер Instagram Анастасія Квітко в серпні 2014 року зареєструвалася в Instagram і стала розміщувати там свої фотографії.

В кінці 2015 року, завдяки своїм фотографіям, придбала всесвітню популярність. З-за схожої постаті, отримала в ЗМІ прізвисько "російська Кім Кардашьян". Її аккаунт в Instagram має понад 10 мільйонів передплатників.

Черговий відвертий знімок знову з'явився в її блозі Instagram. На ньому дівчина позувала, сидячи на стільці, розставивши ноги в сторони. При цьому вона повернулася спиною до камери, а передом до вікна. З одягу на запаморочливою красунею лише світле мереживна білизна. Тому користувачі мережі можуть чудово розглянути її апетитну фігуру у всій красі.

Нагадаємо, що пишногруда російська Кардаш'ян показала свої краси з різних ракурсів.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян ледь не розірвала крихітне білизна пишними формами: кадри тільки для дорослих.