Відома модель Емілі Ратаковськи показала нові неперевершені знімки у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи, яка є творцем і ідейним натхненником свого бренду Inamorata, не втомлюється радувати шанувальників все новими розробками. Починала вона з створення купальників і нижньої білизни.

Потім додала лінію товарів для дому. Тепер же готова представити костюми і навіть аксесуари – великі сережки незвичайної форми. Цього разу, вона показала черговий відвертий наряд зі своєї колекції.

Емілі опублікувала кілька барвистих кадрів в спальні. Вона позує в стильному жовтому сарафані в підлогу з глибоким декольте, який пікантно підняла спереду. Доповнюють розслаблений образ золоті сережки і грайлива косичка.

Ніжна Ратаковськи дивиться в дзеркало, то на камеру, а на одному з фото чарівно тримається за своє волосся.

Фолловери залишилися в захваті від її легкого і при цьому ефектного образу. Так, шанувальники в мережі захоплюються образом і відзначають, як світлі тони цього сезону підходять Ратаковськи. Також багато з них вихваляють вишукану красу відомої моделі.

Також раніше повідомлялося, що з недавніх пір дизайнер власного бренду перевершила саму себе. Володарка ідеальних форм представила самий відвертий купальник з усіх можливих.

На кадрах Ратаковськи позує перед камерою в яскравому бікіні з бордовими, коричневими і леопардовими вставками.

Чашки купальника настільки крихітні, що відкривають прекрасний вид на її пишні груди, а зав'язки внизу, підкреслили тонку талію моделі.

Доповнювали образ витягнуті волосся, укладене на прямий проділ, і непомітний макіяж з виразними стрілками.

Нагадаємо, Ратаковськи похвалилася оголеними формами на фото з коханим: «на його місці…».

Як повідомляла Politeka, зоряні діви помірялися фото в бікіні: «гаряче».

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковськи повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами: «ні краплі сорому».