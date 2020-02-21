Некогда звезда Victoria’s Secret Эмили Ратаковски облачилась в алый "провоцирующий" наряд

Известная манекенщица позировала для любительского фото, а также перед десятками профессиональным камер. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram топ-модели.

Звезда подиумов, актриса и бизнесвумен вышла в люди в корсетном пиджаке-платье алого цвета с золотистыми пуговицами от известнейшего итальянского модного брэнда. Платьице Эмили было экстремально коротким и еле прикрывала самые интимные места звездной красавицы.

Образ Эм дополнили простая укладка, не слишком яркий макияж и стильные неброские аксессуары.

Кроме длины наряда модели, ее поклонники отметили и глубину декольте. Последнее очень порадовало многочисленную публику, как в сети, так и в живую, ведь благодаря вырезу можно было отчетливо рассмотреть объемную грудь артистки.

Как известно, Эмили является идейным вдохновителем и владелицей бренда Inamorata.

Она решила показать публике кружевное белье черного цвета - артистка расставила ноги на опубликованных кадрах и поправляла волосы.

Instagram модели - это вообще целый кладец откровенных снимков и местами даже слишком откровенных. Всемирно известная модель не стесняется показаться раздетой, а иногда и вообще без одежды - что же, в принцыпе, это ее работа.

Поклонники вне себя от последней публикации:

"Черт, как же горячо"

"Невероятная"

"...Я без ума от этих линий"

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Как сообщала Politeka, известная модель Victoria Secret рассказала о своих комплексах.

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