Некогда звезда Victoria’s Secret Эмили Ратаковски облачилась в алый "провоцирующий" наряд
Известная манекенщица позировала для любительского фото, а также перед десятками профессиональным камер. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram топ-модели.
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Звезда подиумов, актриса и бизнесвумен вышла в люди в корсетном пиджаке-платье алого цвета с золотистыми пуговицами от известнейшего итальянского модного брэнда. Платьице Эмили было экстремально коротким и еле прикрывала самые интимные места звездной красавицы.
Образ Эм дополнили простая укладка, не слишком яркий макияж и стильные неброские аксессуары.
Кроме длины наряда модели, ее поклонники отметили и глубину декольте. Последнее очень порадовало многочисленную публику, как в сети, так и в живую, ведь благодаря вырезу можно было отчетливо рассмотреть объемную грудь артистки.
Как известно, Эмили является идейным вдохновителем и владелицей бренда Inamorata.
Она решила показать публике кружевное белье черного цвета - артистка расставила ноги на опубликованных кадрах и поправляла волосы.
Instagram модели - это вообще целый кладец откровенных снимков и местами даже слишком откровенных. Всемирно известная модель не стесняется показаться раздетой, а иногда и вообще без одежды - что же, в принцыпе, это ее работа.
Поклонники вне себя от последней публикации:
"Черт, как же горячо"
"Невероятная"
"...Я без ума от этих линий"
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