Відома українська співачка, екс-солістка групи «ВІА-Гра» Надія Мейхер-Грановська подратувала шанувальників спокусливим образом
Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На фото Надія стоїть у довгому смугастому платті в смужку. Вона задерла ногу, оголивши її і засвітивши свої широкі стегна. Вузьке плаття вигідно підкреслило пишні груди співачки. На знімку Мейхер широко посміхається.
«Вже давно весна в душі, не дивлячись на пору року...Вже давно любов в мені, Незважаючи на зовнішні негаразди... Люблю!», - написала артистка.
За годину знімок Надії зібрав понад 2,2 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від весняного образу жінки.
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«Ти супер зірка...», «З першим днем весни вас Надя. Любов з весною приходить», «Краща», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Мейхер поділилася відвертим знімком, на якому вона позує в чорному платті-туніці, а також чорно-червоному пальто. Образ співачка доповнила колготками в сіточку і великими підборами. Артистка задерла одну ногу. Фото вийшло дуже відвертим. Можна сказати, в стилі Мейхер.
37-річна Надія Мейхер-Грановська стала відомою завдяки групі «ВІА-Гра», в якій вона співала з кількома перервами. Крім цього, Мейхер пробувала себе в ролі актриси, телеведучої, продюсера, поетеси і дизайнера. Мейхер багато часу приділяла академічному вокалу.
У Надії Мейхер троє дітей. Першого сина вона народила в 2002 році від бізнесмена Олександра Ліщенка. Через вагітність Наді довелося на час залишити «ВІА Гру». У 2012 році Мейхер народила доньку Анну від російського бізнесмена Михайла Уржумцева. Через три роки вона народила чоловікові ще одну доньку.
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