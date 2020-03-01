"Час над нею невладний"

37-річна українська співачка Надія Мейхер-Грановська, колишня учасниця групи "ВІА Гра", підкорила пікантним образом

Як передає Politeka.net, артистка примірила карколомне плаття соковитого червоного кольору, яке як найкраще підкреслило всі її спокусливі вигини, а також чорних півчобітках. Кадри вона виклала у своєму мікроблозі в Iнстаграм.

Красуня повиляла стегнами й нахилилася вперед, щоб потрясти перед камерою завидним бюстом та послати повітряні поцілунки. Спекотна брюнетка знає, чим зачепити увагу вимогливої публіки. Більш того, з її обличчя не сходить сліпуча усмішка.

Шанувальники прийшли в невимовний захват від жарких кадрів, залишивши купу компліментів у коментаріях.

"кармен"

"Яка ви красива Надія)захоплююся Вами)"

"А з вами потанцювати скільки? 🏹💓"

"Яка ж все таки ви - розкішна! 🔥"

"Надя чудово выглядаєте,вам йде червоний колір.❤️"

"Час не владний над Вами! 🙏"

"Це той випадок, коли жінка прикрашає сукню! 🌹🌹🌹"

"Ой, а це червоне плаття я вже бачив десь на виході у Вас. Тільки не можу згадати.. або схоже🤔"

"Приголомшлива лялечка!!!!😍"

Раніше ми повідомляли, Мейхер-Грановська в білому платті захопила мережу. Усміхнена співачка позувала, сидячи на стільці й закинувши ногу на ногу. Від пікантного фото мурашки по шкірі. Надія зухвало дивиться в кадр.

Також ми розповідали, як співачка підкорила публіку, без тіні збентеження посвітивши шикарним бюстом. Красуня підняла руки до голови таким чином, що й без того пишна гордість стала ще більш виразною.

"На зміну радості— печалі...На зміну любові — байдужість .., на зміну життю— тільки ЖИТТЯ ... Якщо ми посміхаємося — душа жива. Якщо очі горять — душа щаслива. А якщо вона щаслива — досвід , який їй необхідно було набути в цьому житті, здійснюється і я на правильному шляху...", - підписала фото Надія.

Нагадаємо, спекотна Мейхер задерла ногу і показала, що сховала під екстра-міні

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