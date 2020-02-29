Поп-идол 2000-х годов Бритни Спирс продемонстрировала всем, что находится в прекрасной физической форме

Певица, которая нередко появлялась на публике с излишним весом, за что подвергалась нещадной критике, решила поубавить пыл недоброжелателей и показала свою фигуру, передает Politeka.

На своей странице в соцсети 38-летняя артистка опубликовала снимок, на котором позирует на пляже в голубом бикини с питоновым принтом.

На голове у звезды белая шляпа, а глаза спрятаны под солнцезащитными очками.

Как видно на снимках, Бритни удалось привести тело в норму, и теперь она хвастается подтянутыми животом и бедрами.

Привести тело и душевное состояние в норму Бритни помогли занятия йогой. Как известно, в мае прошлого года она проходила лечение в психиатрической клинике. Звезда пережила стресс на фоне болезни отца и добровольно отправилась на курс лечения.

«Болезнь отца очень на нее повлияла. Он едва не умер и после этого перенес операцию. Ему нехорошо. Они очень близки. Но с Бритни не происходит чего-то особенного – она просто осознала, что должна позаботиться о себе», – рассказывали журналистам источники, близкие к Бритни.

Ранее мы писали, что звезда попала в больницу с травмой ноги. Ее возлюбленный Сэм Асгари рассказал, что она сломала ногу, когда танцевала.

Напомним, Бритни Спирс наконец показала свое тело без фотошопа, фанаты поражены.

Как сообщала Politeka, Бритни Спирс покорила сердца фанов новым талантом.