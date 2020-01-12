38-летняя Бритни Спирс шокировала поклонников плоским животом и татуировками в зоне бикини

Американская певица Бритни Спирс заявила в соцсети, что готова к весне, откровенным фото в купальнике. Так, она продемонстировала подтянувшуюся фигуру и плоский живот, а также засветила свои интимные татуировки, сообщает Рoliteka.net.

«Не могу дождаться весну!», – многозначительно подписала она снимок.

Поп-звезда готовится к выходу на сцену в новом шоу и поддерживает хорошую физическую форму. На фотографии она немного спустила трусики, продемонстировал фолловерам в соцсети свои тату в зоне бикини. Ее мини-бикини еле прикрывает грудь. Также звезда подчеркнула шею белым чокером, а глаза густо накрасила черными тенями. Волосы она распустила, но не укладывала. Также на проделе волос видно отросшие черные волосы.

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В соцсети не только восторгаются фигурой Бритни, но и выражают опасения по поводу ее морального здоровья:

«Я люблю Бритни, и ее музыка знаковая. Но с годами я замечаю тревожную вещь в ее глазах. Они кажутся пустыми, как будто нет выражения. Ее лицо улыбается на фотографиях, но глаза всегда остаются неизменными. Смотреть на это искренне душераздирающе ... В моем комментарии нет ничего постыдного, это настоящее беспокойство, потому что я люблю ее как человека и художника. Для меня глаза - это душа, и я только сначала смотрю в глаза людям, чтобы увидеть, какие они есть ...», «Бритни, где твоя команда визажистов и парикмахеров? 😭» На самом деле, вам нужно улучшить свой внешний вид. Что-то пошло не так, и это очевидно».

Напомним, что популярная американская певица Бритни Спирс показала в сети свои прелести в тонком купальнике. На видео звезда без одежды, в одном лишь бикини, продемонстрировала фигуру. Артистка в белых кроссовках и бикини фиолетового цвета сняла голосовое видео, где гуляет по своему участку в загородном доме, а также занимается спортом под музыку.

https://www.instagram.com/p/B61cx09ANlk/

Напомним, Бритни Спирс наконец показала свое тело без фотошопа, фанаты поражены.

Как сообщала Politeka, Бритни Спирс покорила сердца фанов новым талантом.

Также Politeka писала, что поклонники в восторге: Бритни Спирс продемонстрировала невероятную фигуру.

 