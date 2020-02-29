У фан-групі екс-солістки "Серебро" Ольги Серябкіної (Molly) опублікували новий пост з артисткою

Зірка виглядала неймовірно спокусливо, хоча і була в простих сірих штанях, пише Politeka.net.

Співачка позувала, по всій видимості, на пірсі. На фоні можна помітити зелені дерева і річку. А також вдалині видніється дерев'яний будиночок.

Оля з'явилася в синьому топіку, на голе тіло. Верх ледь не сповзав з пишних грудей співачки, крім того, неозброєним оком були видні пишні принади.

Під час фото артистка різко підняла голову, що дало в результаті враження, ніби волосся красуні встало дибки.

Дівчина посміхалася і виглядала дуже щасливою.

"Заберіть з цієї зими найтепліші враження)🥰 так простіше🍹 #seryabkina", - підписали знімок автори посту.

За дві години пост знаменитості зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Їх немає(", "Шкарпетки на 23лютого😂", "Ох**нна баба!", "ааааа", "Оля це старі фотки. Немає листя на кущах. А те що виглядаєш піз**то це так", "Так точно! Капітан-психолог!))", "Обожнюю❤️", "На природі відпочиваєш?", "В СПб не було зими, на жаль!!!❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️", "Круте місце в конаково🔥", "Серябкіна, з ким ти там, хто тебе фотографує?", "Фото на природі. Побільше таких", "💥💥💥Красуня", "Люблю твоє супер тіло", "Ось це офигенське фото,я собі відскринив його🙌", "Богиня! І карти такі сильні!😍🙌", "Ви дуже гарна 💐💐💐Залишайтеся завжди такою!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала біля блакитної батареї.

Зірка вибрала чорне напівпрозоре плаття з глибоким декольте. Наряд дуже короткий, зірка підняла оголені ніжки, ледь не засвітивши зайве.

Оля притулилася головою до батареї і подивилася в камеру. Дівчина бліда, тому виділяються лише очі, підфарбовані чорним олівцем.

Нагадаємо також, що Оля Серябкіна розляглася, ймовірно, на газоні в штанях, "капцях", кофті і майці, яка щільно облягла пишні груди знаменитості.

Шанувальник тут же завалили зірку компліментами, адже її фігура і зовнішність в цілому гідні захоплення.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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