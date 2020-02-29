В фан-группе экс-солистки "Серебро" Ольги Серябкиной (Molly) опубликовали новый пост с артисткой

Звезда выглядела невероятно соблазнительно, хотя и была в простых серых штанах, пишет Politeka.net.

Певица позировала, по всей видимости, на пирсе. На фоне можно заметить зеленые деревья и речку. А также вдали виднеется деревянный домик.

Оля предстала в синем топике, на голое тело. Верх едва не сползал с пышной груди певицы, кроме того, невооруженным взглядом были видны пышные прелести.

Во время фото артистка резко подняла голову, что дало в итоге впечатление, будто волосы красотки встали дыбом.

Девушка улыбалась и выглядела очень счастливой.

"Унесите из этой зимы самые теплые впечатления)🥰 так проще🍹 #seryabkina", - подписали снимок авторы поста.

За два часа пост знаменитости собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Их нет(", "Носки на 23февраля😂", "Ох**нная баба!", "ааааа", "Оля это старые фотки. Нет листвы на кустах. А то что выглядишь пиз**то это да", "Так точно! Капитан-психолог!))", "Обожаю❤️", "На природе отдыхаешь?", "В СПб не было зимы, к сожалению!!!❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️", "Крутое место в конаково🔥", "Серябкина, с кем ты там, кто тебя фотографирует?", "Фото на природе. Побольше таких", "💥💥💥Красотка", "Люблю твое супер тело", "Вот это офигенское фото,я себе отскринил его🙌", "Богиня! И карты такие сильные!😍🙌", "Вы очень красивая 💐💐💐Оставайтесь всегда такой!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина позировала возле голубой батареи.

Звезда выбрала черное полупрозрачное платье с глубоким декольте. Наряд очень короткий, звезда подняла обнаженные ножки, едва не засветив лишнее.

Оля прижалась головой к батарее и посмотрела в камеру. Девушка бледная, поэтому выделяются лишь глаза, подкрашенные черным карандашом.

Напомним также, что Оля Серябкина разлеглась, вероятно, на газоне в штанах, "шлепках", кофте и майке, которая плотно облягла пышную грудь знаменитости.

Поклонник тут же завалили звезду комплиментами, ведь ее фигура и внешность в целом достойны восхищения.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила "персики" в белье.