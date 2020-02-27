Модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників новою відвертою фотосесією з власної ванни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина спершу позує в облягаючому короткому топі і штанях. Вона спершу падає на диван. А на інших кадрах зірка позує в одному рушник на голові, прикривши ідеальні форми за допомогою піни.

А оскільки кадри модель викинула у себе в Сторіс – її шанувальники не змогли що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, знаменита американська модель Ебігейл Речфорд показала себе в несподіваному грайливому і одночасно романтичному образі.

28-річна красуня любить провокувати своїми відвертими знімками в купальниках, в нижній білизні і пікантних нарядах. Завдяки цьому вона швидко набрала величезну популярність в Instagram і тепер регулярно бере участь у фотосесіях для чоловічих журналів і модних брендів, не соромлячись демонструвати своє тіло.

Однак, на цей раз Ебі вирішила приміряти на себе більш романтичний образ. У своїх Сториз модель поділилася коротким відео, на якому вона лежить на ліжку і будує милі личка на камеру з білою трояндою в руках.

Втім, такий милий антураж не завадив Рэтчфорд додати відео свою «перчинку»: так, на кадрах модель позує в одному мереживній ліфчику.

Нагадаємо, апетитна Ебі Речфорд засвітила зайве у відвертому топі.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ебігейл Речфорд скинула одяг і показала все, що могла.

Також Politeka писала, що Ебі Речфорд засунула свою гідність у вузький топік.