Модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників новою відвертою фотосесією з власної ванни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, дівчина спершу позує в облягаючому короткому топі і штанях. Вона спершу падає на диван. А на інших кадрах зірка позує в одному рушник на голові, прикривши ідеальні форми за допомогою піни.
А оскільки кадри модель викинула у себе в Сторіс – її шанувальники не змогли що-небудь сказати.
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Як повідомлялося раніше, знаменита американська модель Ебігейл Речфорд показала себе в несподіваному грайливому і одночасно романтичному образі.
28-річна красуня любить провокувати своїми відвертими знімками в купальниках, в нижній білизні і пікантних нарядах. Завдяки цьому вона швидко набрала величезну популярність в Instagram і тепер регулярно бере участь у фотосесіях для чоловічих журналів і модних брендів, не соромлячись демонструвати своє тіло.
Однак, на цей раз Ебі вирішила приміряти на себе більш романтичний образ. У своїх Сториз модель поділилася коротким відео, на якому вона лежить на ліжку і будує милі личка на камеру з білою трояндою в руках.
Втім, такий милий антураж не завадив Рэтчфорд додати відео свою «перчинку»: так, на кадрах модель позує в одному мереживній ліфчику.
Нагадаємо, апетитна Ебі Речфорд засвітила зайве у відвертому топі.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Ебігейл Речфорд скинула одяг і показала все, що могла.
Також Politeka писала, що Ебі Речфорд засунула свою гідність у вузький топік.