Модель Кендіс Сванепул, яка є представником бренду Victoria's Secret, порадувала знімками з нової відвертої фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Класні джинси», - коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що крім джинсів, браслета і кулона на грудях на моделі нічого немає. А пікантні місця Сванепул прикривають розкішні локони. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Справжній янгол!»,» божественне тіло», «ідеальна», «краса», «на таку красу можна дивитися вічно», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що відомий на весь світ "ангел", яка є однією з найбільш високооплачуваних моделей, продемонструвала ідеальну фігуру.

Зірка позувала в купальнику під душем, вихваляючись вигинами тіла. Мокре волосся і розкішні форми - зробили фото дуже гарячим.

Зірка небудь дивилася в об'єктив камери, або закривала очі ніби від насолоди. На деяких знімках Кендіс розв'язала купальник, роблячи фото ще більш пікантним.

Доповнював спокусливий образ Сванепул макіяж з акцентом на блакитні очі.

Зазначені фото з'явилися на Instagram-сторінці зірки, на яку підписані майже 14 мільйонів користувачів. У результаті за кілька днів пост зібрав більше 200 тисяч лайків і велику кількість коментарів. Моделі написали масу компліментів.

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