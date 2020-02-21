Модель была как всегда, на высоте

Модель Кэндис Сванепул, которая является представителем бренда Victoria's Secret, показала точеную фигуру на фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на свою Instagram страницу.

Так, девушка позирует в воде на фоне дерева в вызывающем купальнике. Как можно заметить, в какой-то момент звезда засветила лишнее из-за мокрого белья. При этом сама модель ведет себя достаточно раскрепощено – ее снимает фотограф. Она меняет позы каждые несколько секунд, элегантно обыгрывая вещи и свою точеную фигуру.

Обратим внимание, что кадры она разместила в Сторис, поэтому что-либо сказать об идеальных формах кумира ее поклонники не смогли.

Ранее мы писали, что известный на весь мир "ангел", которая явлется одной из самых высокооплачиваемых моделей, продемонстрировала идеальную фигуру.

Звезда позировала в купальнике под душем, хвастаясь изгибами тела. Мокрые волосы и роскошные формы - сделали фото очень горячим.

Звезда либо глядела в объектив камеры, либо закрывала глаза будто от наслаждения. На некоторых снимках Кэндис развязала купальник, делая фото еще более пикантным.

Дополнял соблазнительный образ Сванепул макияж с акцентом на голубые глаза.

Указанные фото появились на Инстаграм-странице звезды, на которую подписаны почти 14 миллионов пользователей. В результате за несколько дней пост собрал блее 200 тысяч лайков и большое количество комментариев. Модели написали массу комплиментов.

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