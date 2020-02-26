Переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина постала перед шанувальниками у несподіваному образі

Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку Мішина на темному тлі тримає в руках телефон, а рот заклеєний чорним скотчем.

Під фотографією актриса розповіла про популярних сторінках в Instagram, які вона читає. Зірка зазначила, що любить не тільки дивитися на красиві картинки і фотографії людей, але і читати те, що вони пишуть.

Крім особистих сторінок Ксенія також порадила шанувальникам читати соціальну сторінку про бездомних людей. За її словами, вона допомагає їй не втрачати зв'язок з реальністю.

«Тут немає красивих картинок, а від історій анонімного автора цього каналу завжди боляче. Але в одному тільки Києві сьогодні близько 50 тисяч бездомних людей. Допомагати і не закривати очі на існування проблеми – найменше, що можна зробити», - заявила актриса.

За 5 годин пост зірки зібрав майже 12 тисяч лайків. Шанувальники стали ділитися своїми улюбленими акаунтами, відзначаючи, що Мішина також один з улюблених блогерів.

«Без лестощів, Ви одна з небагатьох, кого завжди приємно бачити, цікаво слухати і читати», «Крута. Дуже люблю вас і взагалі творчість, дивлюся серіал «Зникаючі сліди», ви як завжди на висоті», «Ксенія, у Вас дуже багатий внутрішній світ», «Про, бездомні повертають до реальності. Ви круті!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мішина опублікувала чорно-біле фото, на якому вона позує в безрукавці з великим коміром, штанях і чоботях. Вбрання чудово підійшов актрисі, завдяки чому знімок вийшов дуже затишним. На кадрі Мішина стоїть біля вікна, піднявши ніжку. Вона дивиться вдалину і широко посміхається.

Нагадаємо, що Мішина Ксенія облягла п'яту точку чорною тканиною: "Потрібна і все".

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