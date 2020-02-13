Переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина з'явилася на червоній доріжці в спокусливому образі

Зірка стала популярною після виходу серіалу "Кріпостна", а після перемоги у проекті "Танці з зірками 2019" Ксенія стала ще більш відомою, пише Politeka.net.

Мабуть, актриса отримує масу пропозицій щодо участі у зйомках. Так, нещодавно Ксенія знялася у фільмі "Гола правда". На честь прем'єри дівчина позувала на червоній доріжці.

Мішина вибрала коротку шкіряну спідницю з прозорим шлейфом, блузу з рукавами-ліхтариками. Завершила її образ сумочка. Спідниця була з поясом, який виділив тонку талію зірки. До всього іншого, артистка дуже струнка, а від її рівних ніжок важко відірвати погляд.

Примітно, що актриса була у всьому чорному.

Ксенія розпустила довге чорне волосся. А її натуральну красу підкреслив непомітний макіяж.

Ксенія посміхалася і дивилася в камеру, спрямовану на неї фотографом.

За годину пост зібрав більше 5500 лайків та багато коментарів.

"Моя улюблена актриса 😍Обожнюю всі фільми і серіали з вашою участю 😚", "Супер♥️", "Ви найкраща, обожнюю вас😍😘❤️", "Чуттєва красуня", - написали одні з користувачів мережі.

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина постала в безрукавці з великим коміром, штанях і чоботях.

Вбрання чудово підійшло красуні, фото вийшло дуже затишним.

Мішина стояла біля вікна, піднявши ніжку. Вона дивилася вдалину і широко посміхалася.

"Прекрасного тижня, милі 🎈", - підписала гарне фото зірка.

Нагадаємо, Ксенія Мішина показала себе крупним планом і можна побачити великий синець під оком, а також розбиту губу. Як виявилося, це був один з фільтрів в додатку Instagram.

Ксенія в цей раз була в толстовці і зав'язаним хвостом. За кадром чути сміх подруги.

Відео було опубліковано в сториз, при цьому фанати не змогли оцінити ролик або написати коментарі відкрито.

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина постала з розпущеним волоссям і ніжним макіяжем у бежево-золотавих тонах. Вона легенько торкалась рукою до підборіддя.

Нагадаємо, переможницю «Танців з зірками» спустили зі сходів

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