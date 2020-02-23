Вот как нужно доводить до блаженства

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала горячее видео

Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

Как передает Politeka.net, на этот раз пышнотелая модель ошарашила откровенными видео.

Анастасия опубликовала видео в своих сторіс, на котором во всей красе показала свою знаменитую пятую точку. Модель продемонстрировала все мастерство «тверка». Действия бомбического выступления проходили на яхте.

С такими неимоверными формами танец вышел во истину захватывающим. Анастасия также не упустила момент и поласкала свою не менее внушительную грудь.

Ранее она опубликовала более откровенные кадры: она позировала на диване, элегантно расставив ноги в мини-бикини. Из-за этого ее белье практически не было видно.

Напомним, Анастасия Квитко стала известной после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что Настя Каменских шокировала поклонников нелепым нарядом.