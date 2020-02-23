Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала горячее видео
Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.
Как передает Politeka.net, на этот раз пышнотелая модель ошарашила откровенными видео.
Анастасия опубликовала видео в своих сторіс, на котором во всей красе показала свою знаменитую пятую точку. Модель продемонстрировала все мастерство «тверка». Действия бомбического выступления проходили на яхте.
С такими неимоверными формами танец вышел во истину захватывающим. Анастасия также не упустила момент и поласкала свою не менее внушительную грудь.
Ранее она опубликовала более откровенные кадры: она позировала на диване, элегантно расставив ноги в мини-бикини. Из-за этого ее белье практически не было видно.
Напомним, Анастасия Квитко стала известной после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.
Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.
Также Politeka писала, что Настя Каменских шокировала поклонников нелепым нарядом.