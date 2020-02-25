У фан-групі екс-солістки "Серебро" Ольги Серябкіної (Molly) порадували шанувальників відвертим знімком улюблениці

Зірка позувала біля блакитної батареї, пише Politeka.net. На Олі - чорне напівпрозоре плаття з глибоким декольте. З наряду ледь не вивалюються груди. Сукня дуже коротка, зірка підняла оголені ніжки, ледь не засвітивши зайве.

Оля притулилася головою до батареї і подивилася в камеру. Дівчина бліда, тому виділяються лише очі, підфарбовані чорним олівцем.

Артистка прочинила губи, її вигляд ніби хворобливий.

"Побачити один одного і зійти з розуму 🖤🖤🖤", - написали автори посту.

За десять годин пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Очі як у наркоманки", "А давайте разом зійдемо з розуму🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍", "Важка ніч була", "Красива!👍 ", "Холодно?", "це просто супер❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Так буває як намутят 👀", "Любов❤️", "Прикольна", "Батарея ж гаряча", "Дуже красива дівчина!❤️", "Спину грієш). Фото 👌👍🔥", "Втомилася)", "найкрасивіша в світі", "Ти зводиш з розуму не одну тисячу пацанів)))🔥🔥🔥🔥", "І прожити разом залишок життя будинку для божевільних😁❤️", "Опалення дали", "Чудова милашка🔥🔥", "😍я б хотів", "Вічно ніби обдолбашена...", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала у короткій білій сукні, яка виділила її пишні груди. Довжина наряду була екстремальною, до того ж артистка без сорому підняла ногу. На шиї знаменитості блищали велике біле намисто.

Зірка закинула руки на бильце дивана, показавши яскравий манікюр. Дівчина опустила очі, на повіках яких були довгі чорні стрілки.

Раніше ми писали, що Оля Серябкіна розставила ноги, позуючи в широкому чорному бра. Співачка закинула ногу на ручку дверей і підняла руку до чола. На ній - джинси, а білизна, яка було на артистці - дозволило шанувальникам розглянути всі переваги жіночної фігури.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Срібло» виявилися парою: приголомшливе зізнання.

Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.