В фан-группе экс-солистки "Серебро" Ольги Серябкиной (Molly) порадовали поклонников откровенным снимком любимицы

Звезда позировала возле голубой батареи, пишет Politeka.net. На Оле - черное полупрозрачное платье с глубоким декольте. Из наряда едва не вываливается грудь. Платье очень короткое, звезда подняла обнаженные ножки, едва не засветив лишнее.

Оля прижалась головой к батарее и посмотрела в камеру. Девушка бледная, поэтому выделяются лишь глаза, подкрашенные черным карандашом.

Артистка приоткрыла губы, ее вид будто болезненный.

"Увидеть друг друга и сойти с ума 🖤🖤🖤", - написали авторы поста.

За десять часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Глаза как у наркоманки", "А давайте вместе сойдём с ума🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍", "Тяжёлая ночь была", "Красивая!👍 ", "Холодно?", "это просто супер❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Да бывает как намутят 👀", "Любовь❤️", "Прикольная", "Батарея же горячая", "Очень красивая девушка!❤️", "Спину греешь). Фото 👌👍🔥", "Устала)", "Самая красивая в мире", "Ты сводишь с ума не одну тысячу пацанов)))🔥🔥🔥🔥", "И прожить вместе остаток жизни в сумасшедшем доме😁❤️", "Отопление дали", "Великолепна милашка🔥🔥", "😍я бы хотел", "Вечно как будто обдолбашенная...", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина позировала в коротком белом платье, которое выделило ее пышную грудь. Длина наряда была экстремальной, к тому же артистка без стеснения приподняла ногу. На шее знаменитости блестели крупные белые бусы.

Звезда закинула руки на быльце дивана, показав яркий маникюр. Девушка опустила глаза, на веках которых были длинные черные стрелки.

Ранее мы писали, что Оля Серябкина расставила ноги, позируя в широком черном бра. Певица забросила ногу на ручку двери и подняла руку ко лбу. На ней - обтягивающие джинсы, а белье, которое было на артистке - позволило поклонникам рассмотреть все преимущетсва женственной фигуры.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.