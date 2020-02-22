Модель, которую сравнивают с Ким Кардашьян, не может оставить никого равнодушным

Модель Деми Роуз продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ

Известная модель, которую часто называют британской Кардашьян, обожает делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.

Как сообщает Politeka.net, новое видео девушка опубликовала в своих Instagram сторис.

На кадрах Деми предстала в обтягивающем спортивном костюме, который идеально сел на ее сногсшибательное тело.

Модель всячески пыталась продемонстрировать его со всех ракурсов, но камера не смогла охватить все ее прелести. Но все же, шикарная грудь мелькнула в кадре.

Сочная пятая точка модели хоть и едва помещалась в кадр, но все равно стала достоянием зрителей.

Ранее она опубликовала снимок в очень легком наряде, который едва прикрывал ее сочные формы.

Наряд подчеркнул все достоинства фигуры модели, которая гордится своими нестандартными формами а-ля песочные часы. Деми показала большую грудь, тонкую талию и пышные бедра.

Отметим, что фото звезды мигом набирают массу комментариев и лайков. Люди восхищаются аппетитными формами 24-летней девушки, заваливая ее комплиментами.

Аккаунт настолько быстро стал популярен, что люди начали узнавать девушку на улице, а хозяева брендов предлагают съемки в рекламе нижнего белья и одежды.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.