У фан-групі екс-солістки "Серебро" Ольга Серябкіна (Molly) з'явився новий гарний знімок із зіркою

Співачка часто публікує фото у відвертому стилі, пише Politeka.net. Шанувальники не можуть пройти повз знімків і публікують їх у своїх фан-групах.

Так, деякий час тому було розміщено чергове фото з Серябкіною. Зірка позувала у короткій білій сукні, яка виділила її пишні груди. Довжина наряду була екстремальною, до того ж Оля без сорому підняла ногу. На шиї знаменитості блищали велике біле намисто.

Оля закинула руки на бильце дивана, показавши яскравий манікюр. Дівчина опустила очі, на повіках яких були довгі чорні стрілки. Губи були виділені коричневим олівцем. Оля відкрила рот і виглядала дуже гаряче.

"Вітаю всіх чоловіків з святом! 🎉🥳 Будьте сміливими, сильними та ініціативними ❤️ Ваша опора і підтримка - жіноча необхідність) 💫 ура!", - підписали фото автори посту.

За дев'ять годин пост зібрав майже 1500 лайків та коментарів.

"Спасибі велике за привітання красуня 🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Спасибі моя необхідність❤️...", "Спасибі Оль, всіх баб зі святом", "Спасибі Ольга ❤️", "Спасибі ))))", "Спасибі красуня", "🔥так би і приймав від тебе вітання і приймав", "Доброго ранку дорога", "Спасибі величезне 👍💋", "Служу трудовому народові✊", "Величезне спасибі Оля😊😊😊", "Дякую,я за суспільство Геннадія Букіна👏", "Лялечка просто", "Спасибі яка ти прекрасна 👏", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала в обтягуючій короткій сукні з яскравим принтом.

Співачка вела себе зухвало, вона кривлялась, піднімала волосся вгору, закривала очі, виставляла язик... загалом, дівчина була дуже активною і явно веселилася.

Тканина наряду облягла шикарні форми знаменитості. Зокрема, він виділив її груди і красиві стегна.

Раніше ми писали, що Оля Серябкіна позувала на пуфі в темній білизні за типом боді. Шанувальники артистки захопилися її фігурою і жіночними принадами, які та частково засвітила на знімках:

"Заспокой своє серце 🖤", - підписане фото.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Срібло» виявилися парою: приголомшливе зізнання.

Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила "персики" в білизна.