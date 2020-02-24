В фан-группе экс-солистки "Серебро" Ольга Серябкина (Molly) появился новый красивый снимок со звездой

Певица часто публикует фото в откровенном стиле, пишет Politeka.net. Поклонники не могут пройти мимо снимков и публикуют их в своих фан-группах.

Так, некоторое время назад было размещено очередное фото с Серябкиной. Звезда позировала в коротком белом платье, которое выделило ее пышную грудь. Длина наряда была экстремальной, к тому же Оля без стеснения приподняла ногу. На шее знаменитости блестели крупные белые бусы.

Оля закинула руки на быльце дивана, показав яркий маникюр. Девушка опустила глаза, на веках которых были длинные черные стрелки. Губы были выделены коричневым карандашем. Оля приоткрыла рот и выглядела очень горячо.

"Всех мужчин поздравляю с праздником! 🎉🥳 Будьте смелыми, сильными и инициативными ❤️ Ваша опора и поддержка - женская необходимость) 💫 ура!", - подписали фото авторы поста.

За девять часов пост собрал почти 1500 лайков и много комментариев.

"Спасибо большое за поздравления красавица 🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Спасибо моя необходимость❤️...", "Спасибо Оль, всех баб с праздником", "Спасибо Ольга ❤️", "Спасибо ))))", "Спасибо красавица", "🔥так бы и принимал от тебя поздравление и принимал", "Доброе утро дорогая", "Спасибо огромное 👍💋", "Служу трудовому народу✊", "Огромное спасибо Оля😊😊😊", "Благодарю,я за общество Геннадия Букина👏", "Куколка просто", "Спасибо прелесть ты прекрасна 👏", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина позировала в обтягивающем коротком платье с ярким принтом.

Певица вела себя дерзки, она кривлялась, поднимала волосы вверх, закрывала глаза, выставляла язык... В общем, девушка была очень активной и явно веселилась.

Ткань наряда обтянула шикарные формы знаменитости. В частности, он выделил ее грудь и красивые бедра.

Ранее мы писали, что Оля Серябкина позировала на пуфе в темном белье по типу боди. Поклонники артистки восхитились ее фигурой и женственными прелестями, которые та частично засветила на снимках:

"Успокой своё сердце 🖤", - подписано фото.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила "персики" в белье.