Звезда показала, за что ее полюбили мужчины

Известная модель Деми Роуз показала роскошные формы в облегающем наряде после тренировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram-страницу девушки.

Так, на первом снимке девушка внушительный бюст в облегающем топе, который подчеркивает ее роскошные формы.

А на другом снимке модель позирует в спортивной одежде, выставив напоказ точеную фигуру. Как можно заметить, Роуз позирует в собственной комнате и фотографируется в зеркало.

Ее поклонники остались безмолвны – кадры Роуз опубликовала у себя в Сторис.

Ранее она опубликовала снимок в очень легком наряде, который едва прикрывал ее сочные формы.

Наряд подчеркнул все достоинства фигуры модели, которая гордится своими нестандартными формами а-ля песочные часы. Деми показала большую грудь, тонкую талию и пышные бедра.

Отметим, что фото звезды мигом набирают массу комментариев и лайков. Люди восхищаются аппетитными формами 24-летней девушки, заваливая ее комплиментами.

Аккаунт настолько быстро стал популярен, что люди начали узнавать девушку на улице, а хозяева брендов предлагают съемки в рекламе нижнего белья и одежды.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

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