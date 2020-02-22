Известная модель Деми Роуз показала роскошные формы в облегающем наряде после тренировки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram-страницу девушки.
Так, на первом снимке девушка внушительный бюст в облегающем топе, который подчеркивает ее роскошные формы.
А на другом снимке модель позирует в спортивной одежде, выставив напоказ точеную фигуру. Как можно заметить, Роуз позирует в собственной комнате и фотографируется в зеркало.
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Ее поклонники остались безмолвны – кадры Роуз опубликовала у себя в Сторис.
Ранее она опубликовала снимок в очень легком наряде, который едва прикрывал ее сочные формы.
Наряд подчеркнул все достоинства фигуры модели, которая гордится своими нестандартными формами а-ля песочные часы. Деми показала большую грудь, тонкую талию и пышные бедра.
Отметим, что фото звезды мигом набирают массу комментариев и лайков. Люди восхищаются аппетитными формами 24-летней девушки, заваливая ее комплиментами.
Аккаунт настолько быстро стал популярен, что люди начали узнавать девушку на улице, а хозяева брендов предлагают съемки в рекламе нижнего белья и одежды.
Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.
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