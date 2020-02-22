Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна подратувала чоловіків і не тільки своєю жіночною фігурою

Співачка позувала у "непристойній", як відзначили деякі її прихильники позі. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію фан-клубу виконавиці в Instagram.

Так на нових опублікованих фото зірка сцени, яка тепер виступає сольно і відома широкій публіці також під псевдо Molly, сиділа на пуфі в темній білизні за типом боді або ж купальника. Але форма і назва наряду не так турбували шанувальників артистки, як її фігура і жіночні принади, які та частково засвітила на знімках:

"Заспокой своє серце 🖤", - підписані однакові фото в різних варіантах оформлення - чорно-білому та кольоровому.

Шанувальникам співачки і фоловерам сторінки в популярній соцмережі знімки дуже сподобалися, вони в коментарях пишуть різне: деякі відверто ображають Ольгу, а інші - бувально обожнюють:

«Ретро👍»

«Вау!»

«Мінімалізм в крутому вираженні!!!»

«Величезна»

«Красуня😍♥♥♥😍»

Раніше зірка позувала на задвірках з салатовим пакетом, ймовірно, сміття біля сміттєвих баків, імітуючи, ніби сміття тягне за собою. Не до місця, але все ж вона у взутті - вечірньому варіанті на підборах. На одному з фото вона так широко розставила ноги, закинувши одну на сміттєвий бак.

Крім того, у дівчини дуже дивний вираз обличчя - шанувальники від побаченого трохи розгубилися. Не дивно, адже вони звикли бачити Ольгу - гламурною дівою, з великим декольте, вузьких нарядах або й зовсім в білизна.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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