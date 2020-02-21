Модель була як завжди на висоті

Модель Кендіс Сванепул, яка є представником бренду Victoria's Secret, показала фігуру на фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на свою Instagram сторінку.

Так, дівчина позує у воді на тлі дерева в зухвалій купальнику. Як можна помітити, в якийсь момент зірка засвітила зайве через мокрої білизни. При цьому сама модель веде себе досить розкуто – її знімає фотограф. Вона змінює пози кожні кілька секунд, елегантно обігруючи речі і свою фігуру.

Звернемо увагу, що кадри вона розмістила в Сторіс, тому що-небудь сказати про ідеальних формах кумира її шанувальники не змогли.

Раніше ми писали, що відомий на весь світ "ангел", яка є однією з найбільш високооплачуваних моделей, продемонструвала ідеальну фігуру.

Зірка позувала в купальнику під душем, вихваляючись вигинами тіла. Мокре волосся і розкішні форми - зробили фото дуже гарячим.

Зірка небудь дивилася в об'єктив камери, або закривала очі ніби від насолоди. На деяких знімках Кендіс розв'язала купальник, роблячи фото ще більш пікантним.

Доповнював спокусливий образ Сванепул макіяж з акцентом на блакитні очі.

Зазначені фото з'явилися на Instagram-сторінці зірки, на яку підписані майже 14 мільйонів користувачів. У результаті за кілька днів пост зібрав більше 200 тисяч лайків і велику кількість коментарів. Моделі написали масу компліментів.

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