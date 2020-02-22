Володарка титулу "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь показала гарну фігуру без одягу

Модель часто радує підписників відвертими знімками, пише Politeka.net. Так, нещодавно красуня позувала у чорному мережевному ліфчику, який ледь приховував її гарні груди.

Також на Гузь були тонкі чорні колготки, крізь які були помітні трусики на тонких лямках.

Красуня карсиво вигнулася, показавши пружну п'яту точку і сталевий прес.

Леоніла розпустила довге світло-русяве волосся, але схопила його рукою і підняла вгору.

Дівчина дивилася в камеру, якимось пристрасним поглядом. Вона також відкрила пухкі "глянцеві губи".

Варто відзначити, що дівчина розмістила два майже однакових фото, які відрізнялися лише кольором.

"Яка?❤️ мені більше чб подобається🤤", - підписала знімки красуня.

Пост за 13 годин зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Мені більше в одязі 🔥😍", "Чб ❤️", "Кольорова", "2 сліпуча 🌹", "Щастя зустрітися з таким ангелом - це витвір мистецтва в моєму житті💫", "Супер дівчина", "Лайк 🖤 за ч/б", "Без всього", "2 , без варіантів", "Wow ❤️❤️❤️🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Леоніла Гузь позувала у чорному боді, яке виділило її розкішні груди і тонку талію.

Незвично надітий піджак надав образу загадковості. Модель засунула руку в один рукав. Наряд вона подвязала на талії чорним поясом з написом.

Дівчина взула масивні черевики, білі шкарпетки. Модель широко розставила ноги і дивилася вбік.

Раніше ми писали, що Леоніла Гузь позувала в обтягуючих лосинах і спортивному топі. Вона зняла себе на телефон у дзеркало.

Образ модель доповнила кросівками. Волосся вона в цей раз вирішила зібрати в довгих хвіст. На тлі можна побачити гантелі та інші пристосування для спорту.

"В моє життя повернувся спорт", - написала Гузь.

Нагадаємо також, що Леоніла Гузь позувала у кофті, яку задерла, і нижній білизні. Більше на Гузь нічого не виявилося. Вона вирішила лягти на стіл, щоб надати зображенню особливої пікантності.

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