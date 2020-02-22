Светская львица Ким Кардашьян, получившая популярность после выхода шоу о ее семействе, позировала в ванной

Звезда показала себя во всей красе, пишет Politeka.net.

Так, красотка предстала, закрыв от глаз свои прелести одним белым махровым полотенцем, кончик которого выглядывал. Также выглядывали шелковистые плечи Ким.

Звезда распустила свои длинные темные волосы и посмотрела в камеру из-под пышных ресниц. Красотка вытянула губы уточкой. Выглядит она просто очень привлекательно.

В посте Кардашьян расказала, что купила новый шампунь, который увеличивает объем. Жидкость обладает приятным ароматом розы.

За девять часов пост собрал более 800 тысяч лайков.

Пользователи сети написали Ким массу комплиментов. В частности, люди называли красотку милой, признавались в любви и говорили, что от нее нельзя отвести взгляд. Также пользователи сделали комплимент идеальному макияжу звезды и вообще она фантастическая.

Напомним, Ким Кардашьян позировала в необычном платье: в районе груди и бедер были изображены лифчик и трусики ярко-зеленого цвета. Ноги также выделялись желтоватым оттенком, таким образом создавалось впечатление, что на Ким нарисована девушка в купальнике.

Кроме того Ким была в обуви на шпильке.

За 12 часов пост звезды собрал более 1,5 миллиона лайков и много комментариев.

Некоторым пользователям сети очень понравилось платье Кардашьян и они даже спрашивали, где она его купила.

Ранее мы писали, что Ким предстала в полуоборота к камере. При этом грудь красотки прикрыта белыми розами, на фоне которых она и позирует.

Образ Кардашьян дополняет ее фирменный макияж в коричневых тонах, который подчеркивает ее выразительные глаза.

Это фото Ким сделала по случаю выхода коллекции своего бренда косметики, вдохновленной макияжем.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян сфотографировали, захватив лишь ее оголенные плечи и немного груди.

На плече у звезды красовался попугай, к которому Ким повернулась и потянулась губами, будто планируя его поцеловать.

Фото притянуло взгляд ярким макияжем, который звезде не свойственен.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.