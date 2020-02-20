Онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина показала новий образ у Инстаграме

На фото Катерина позує в чорному топі. Іншого одягу на ній не видно. Образ доповнила Боярська ланцюжком на шиї і розпущеним волоссям. Знімок дівчина робила в дзеркало. Можна побачити поруч стіл, інший телефон, велике ліжко, фіранки і інші елементи інтер'єру. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити кадр або написати коментарі. Все із-за того, що Катерина опублікувала його в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що внучка легендарного актора Михайла Боярського Катерина показала нове фото з відпочинку в Москві.

Катерина в цей раз була в куртці, чорному топі і спортивних штанях. Вона стояла в цей раз на балконі багатоповерхівки. на тлі можна побачити інші висотки. А зверху великі сірі хмари. Боярська опустила очі вниз, коли її знімали.

Фанати встигли поставити більше 500 лайків і написали кілька коментарів:

"Така стесняшечка, мільйон лайків, самої доброї, щирої і красивою і одне серце теж їй", "Привіт. Це ти де в США?", "Без питань, Красива", "Катя, ти вогонь. Як завжди", "Красуня, коли в Москву", "Шалено красива".

Повідомлялося, що онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина показала серію нових кадрів.

Катерина в цей раз позувала в чорній майці і чокере. Кадри вийшли дуже соковитими, так як Боярська наділу обтягуючу майку, а шостий розмір дав про себе знати. Образ онука актора доповнила розпущеним волоссям. На тлі можна побачити штору і стіну, а також частина меблів.

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