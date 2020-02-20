Артистка не зніяковіла і покрасувалася перед камерами

Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна не перестає дивувати публіку

Зараз співачка Molly виступає сольно, а колись - Ольга любила позувати для відвертих фотосетів, будучи ще в складі "Серебро". Виконавиця, крім іншого, на новому опублікованому в мережі фото позувала в білизні. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію фан-клубу виконавиці в Instagram.

Так на знімку зірка сцени кокетливо дивиться в бік, розставивши при цьому ноги і позуючи в широкому чорному бра. Ольга закинула ногу на ручку дверей і підняла руку до лоба, на ній обтягуючі джинси, а білизна, яка було на артистці - дозволила шанувальникам розглянути всі переваги жіночної фігури Серябкіної.

Фолловери сторінки не втомлюються обсипати виконавицю компліментами, вони пишуть, що Ольга дуже природньо виглядає в кадрі, у неї чудова фігура і її зухвалий образ "врізається в пам'ять назавжди".

Раніше зірка позувала, ймовірно, в лісі.

Так на новому опублікованому фото зірка сцени стоїть в темному вбранні, що складається, як припустили фолловери сторінки, з корсетної білизни зверху і знизу - зі спідниці в колір. На талії також присутня оборка - відома, як "іспанка".

Волосся знаменитості недбало спадає з плечей, вона впевнено позує на камеру. Примітно, що незважаючи на таку "холодну" обстановку в якості фону для фото - всюди сніг і температура, найімовірніше, була мінусовою, коли робили фото - знімок вийшов "спекотним".

Шанувальники відзначають в коментарях, що їх улюблениця природна красуня і "зачаровує" буквально з першого погляду на неї.

Нагадаємо також, Оля злегка вигнулася, поклавши руку на талію на іншому своєму фото. Білизна виділила пишні груди зірки і її пружну п'яту точку.

На можна не звернути увагу на стрункі рівні ніжки, на які вона взула босоніжки на підборах.

Серябкіна розпустила рівне волосся і зробила макіяж з акцентом на очі.

Відвертий образ завершила сумочка.

"Назви синонім любові ❤️", - підписали знімок автори посту.

За 14 годин пост зібрав понад 3500 лайків та багато коментарів.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Серебро» виявилися парою: приголомшливе зізнання.

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