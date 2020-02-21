Светская львица Ким Кардашьян, получившая популярность после выхода шоу о ее семействе, опубликовала серию интересных снимков

Красотка поделилась фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На кадрах Ким позирует в необычном платье. Наряд обтянул ее сочные формы: груди и пятую точку. Также подчеркнута тонка талия.

Платье было необычным тем, что на в районе груди и бедер были изображены лифчик и трусики ярко-зеленого цвета. Ноги также выделялись желтоватым оттенком, таким образом создавалось впечатление, что на Ким нарисована девушка в купальнике.

Кардашьян позировала на стуле и у окна, а также фотографировала своего мужа Канье Уэста, который ел курицу из бумажного ведерка.

Кроме того, вниманеи привлекло фото, где Ким позировала у велосипеда, и пытаясь забраться на него. Звезда выпятила ягодицы, которые тут же стали казаться еще больше, чем они есть на самом деле: "Вот это вид сзади!".

Стоит отметить, что на всех фото Ким была в обуви на шпильке.

За 12 часов пост звезды собрал более 1,5 миллиона лайков и много комментариев.

Некоторым пользователям сети очень понравилось платье Кардашьян, и это естественно, ведь все прелести красотки были идеально подчеркнуты.

Напомним, Ким Кардашьян поделилась фото с сестрой, Хлоей. Последняя выбрала рубашку бежевого цвета, под которую надела, топ, выделивший ее прелести.

А Ким Кардашьян надела футболку из ткани, похожей на кожу и с ярким принтом, а также серые брюки, которые держались на ее тонкой талии.

За 15 часов пост собрал более двух миллионов лайков. Все восхищались красотками и поразились, как выглядит Хлоя, ведь она очень похудела.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян представила на себе собствтенную люксовую коллекцию нижнего белья с инновационным дизайном и качественными тканями. Как видим, Кардашьян продолжает развивать свою империю товаров и услуг.

Кардашьян покрасовалась в нижнем белье бежевого цвета и грубых ботинках в тон белью. Девушка облокотилась на машину и прогнулась назад. В белье прекрасно видно стройную фигуру Ким. Похоже, девушка немного похудела.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.