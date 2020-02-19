Відома модель Демі Роуз, прославилася як британська Кім Кардаш'ян, вразила шанувальників новими відвертими знімками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram сторінку.

Так, дівчина під час занять спортом вирішила похвалитися значними формами. Про це свідчить той факт, що задній план Роуз вирішила замінити нібито рожевим космосом.

При цьому дівчина не втратила можливості пограти на камеру і демонстративно «надула щоки». Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати – кадри Роуз опублікувала в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома модель, яку часто називають британської Кардаш'ян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками вкрай відвертими образами.

Нові фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз пишнотіла модель порадувала своїх шанувальників спекотної фотосесією в нижній білизні. До дня Святого Валентина Демі вирішила приміряти вбрання зі шкіри.

варто відзначити, що на образ вийшов досить спокусливим. На одному з фото модель продемонструвала шикарну груди, яка ледве вміщалася в обтягуючому вбранні.

На десерт Демі залишила саме солодке: на останньому знімку вона показала вид ззаду, який і прославив дівчину на весь світ.

Передплатники зірки в инстаграме залишилися в захваті. Понад тисячею захоплюючих коментарів вони віддячили «британську Кардашьян».

Нагадаємо, нова Кардаш'ян прогнулася і засвітила зайве на камеру.

Як повідомляла Politeka, нова Кардаш'ян показала на камеру все, чим нагородила її природа.

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