Модель Деми Роуз порадовала пикантной фотосессией

Известная модель, которую часто называют британской Кардашьян, обожает делиться со своими поклонниками крайне откровенными образами.

Как сообщает Politeka.net, новые фото девушка опубликовала на своей страничке в Instagram.

На этот раз пышнотелая модель порадовала своих поклонников жаркой фотосессией в нижнем белье. Ко дню Святого Валентина Деми решила примерить наряд из кожи.

Стоить отметить, что на образ получился довольно соблазнительным. На одном из фото модель продемонстрировала шикарную грудь, которая едва помещалась в обтягивающем наряде.

На десерт Деми оставила самое сладкое: на последнем снимке она показала вид сзади, который и прославил девушку на весь мир.



Подписчики звезды в инстаграме остались в восторге. Более тысячью увлекательных комментариев они отблагодарили «британскую Кардашьян».

Ранее Деми Роуз похвасталась пикантным фото в одном лишь купальнике, который можно с трудом таким называть - миниатюрные кусочки ткани и ниточки едва справились с напором прелестей Деми.

Модель позировала на кадре обняв свою грудь, тем самым сделав их еще больше.

Стоить отметить, что несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.