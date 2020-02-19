Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна позувала у відвертій і такому, що привертає увагу "вбранні"

Сольна співачка Molly колись позувала у білизні. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію фан-клубу виконавиці в Instagram.

Так на новому опублікованому фото зірка сцени красується в бра в клітинку і яскраво-рожевих штанях. Волосся знаменитості було розпущеним, на обличчі помітний вечірній макіяж:

«Почуття не йдуть легко, тому що ми підживлюємо їх спогадами.💙💙💙», - підписаний опублікований знімок артистки.

Фолловери сторінки зазначили, що з кожним новим знімком Ольга не перестає їх дивувати і що навіть архівні її фото - це завжди "свіжа порція натхнення від улюбленої артистки":

"Вогнище"

"Ти найкраща"

"Круто, красиво!"

"Ну и вигляд!"

А раніше зірка позувала, ймовірно, в лісі.

Так на новому опублікованому фото зірка сцени стоїть в темному вбранні, що складається, як припустили фолловери сторінки, з корсетної білизни зверху і знизу - зі спідниці в колір. На талії також присутня оборка - відома, як "іспанка".

Волосся знаменитості недбало спадає з плечей, вона впевнено позує на камеру. Примітно, що незважаючи на таку "холодну" обстановку в якості фону для фото - всюди сніг і температура, найімовірніше, була мінусовою, коли робили фото - знімок вийшов "спекотним".

Шанувальники відзначають в коментарях, що їх улюблениця природна красуня і "зачаровує" буквально з першого погляду на неї.

Раніше ми писали, що Оля Серябкіна позувала на підлозі, судячи з усього оголеною, але при цьому прикрившись плащем. Артистка спустила одяг з плечей, внаслідок чого показалися її пишні груди.

Оля дивилася вгору в об'єктив. Дівчина злегка притулилася до стіни, розкинувши оголені стрункі ніжки.

Нагадаємо також, що Оля Серябкіна позувала в басейні в одних трусиках і білій сорочці.

Вона красувалася, стоячи у воді. Кадр вийшов дуже атмосферним. Її видатні округлості, і жіночна фігура в цілому - на знімку чітко видно.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Срібло» виявилися парою: приголомшливе зізнання.

Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила все в одній білизні.