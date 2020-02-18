Ірина Шейк в екстремальному міні пустилася в танок

Зоряна манекенниця покрасувалася в оточенні м'язистих красенів. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитої манекенниці.

Так на новому опублікованому відео артистка красується в оточенні натовпу хлопців напідпитку: гучна вечірка, на якій побувала знаменитість, прийняла вельми очікуваний поворот, а Ірина у відвертому вбранні опинилася "в центрі подій". Зірка світових подіумів запалила в коротенькому білому платтячку на танцполі. Танець Шейк дуже порадував її шанувальників:

"Красуня"

"Крута"

"Молодець"

"Шалена)))"

Так, крім іншого, відома красуня-модель присідала, "трусила" сідницями на камеру, посміхалася і кокетувала з з оточившими її хлопцями. У останніх, жартують у коментарях, від такої красуні "аж слинки додолу потекли".

Раніше, артистка "розслабилася" і показала ефектні кадри, де вона в стрінгах і шкіряному бра пустує перед камерами, приймаючи різні варіації провокуючих поз.

На іншому - раніше вона знялася в рекламі відомого бренду і на рекламному щиті на фото постала повністю роздягненою «вгорі» і в чорних панчохах в сітку внизу, свої принади зірка світових подіумів прикрила вишуканим стильним аксесуаром.

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