Ирина Шейк в экстремальном мини пустилась в пляс

Звездная манекенщица покрасовалась в окружении мускулистых красавцев. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитой манекенщицы.

Так на новом опубликованном видео артистка красуется в окружении толпы парней навеселе: шумная вечеринка, на которой побывала знаменитость, приняла весьма ожидаемый поворот, а Ирина в откровенном наряде оказалась "в центре событий". Звезда мировых подиумов зажгла в коротеньком светлом платьице на танцполе. Танец Шейк очень порадовал ее поклонников:

"Красотка"

"Крутая"

"Молодец"

"Шальная)))"

Так помимо прочего, известная красавица-модель приседала, "трусила" ягодицами на камеру, улыбалась и кокетничала с окружившими ее парнями. У последних, шутят в комментариях, от такой красавицы "аж слюнки вниз потекли".

Ранее, артистка "расслабилась" и показала эффектные кадры, где она в стрингах и кожаном бра резвится перед камерами, принимая всяческие вариации провоцирующих поз.

На другом - ранее она снялась в рекламе известного бренда и на рекламном щите на фото предстала полностью раздетой «вверху» и в черных чулках в сетку внизу, свои прелести звезда мировых подиумов прикрыла изысканным стильным аксессуаром.

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