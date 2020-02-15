Модель Алена Омович, которую уже окрестили украинской Ким Кардашьян, порадовала поклонников новым откровенным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Омович позирует в элегантном прозрачном топе, который подчеркивает ее главное достоинство. Самое пикантное место звезда прикрыла рукой.

Дополняет образ откровенное платье. А задрав ногу, Омович показала, что находится сейчас без белья.

Однако своих поклонников звезда лишила возможности что-либо сказать, опубликовав фотографию в Сторис.

Как сообщалось ранее, модель и инстадива Алена Омович, которую называют в сети украинской Кардашьян из-за ее впечатляющих форм, изменила внешность.

Красотка поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Модель предстала в коротком сером топе с мультяшным принтом - уткой Дональдом Даком. На одном из кадров, Алена "забыла" надеть штаны, а поэтому возбудила поклонников изгибами в елых стрингах, выпятив "пятую точку". На другом кадре она уже в штанах, но выглядит не менее соблазнительно.

Омович заинтриговала фанатов, объявив, что кое-что поменяла во внешности Что именно, модель пока не сообщает, заставив фолловеров (которых у нее, к слову, больше миллиона) угадывать.

"1 или 2?😈 Образ @loco___brand 💔 Кстати, у меня произошли изменения ) Как думаете какие?😈 Завтра расскажу 🥰 А пока интересны ваши догадки)", - подписала она кадры.

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