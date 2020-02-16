Відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала себе в новому образі

На фото Леоніла позує в сукні з відкритими плечима і без білизни. Вона притулилася до дерева. Волосся Гузь вирішила залишити розпущеним і однією рукою взялася за них. Фото, швидше за все, було зроблено під час відпочинку. На тлі можна побачити і іншу зелень. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або оцінити фотографію. Все із-за того, що Гузь опублікувала знімок в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Повідомлялося, що відома українська модель Леоніла Гузь показала нове фото з відпочинку.

На фото Гузь позує в купальних трусиках і стегнах хустці з довгою бахромою. Верхню частину купальника Леоніла вирішила не надягати. Головне достоїнство модель прикрила руками, склавши їх на груди. Волосся Міс Україна зібрала у хвіст на цей раз. Гузь показала себе в цей раз на фоні бамбука та іншої екзотичної рослинності.



"Смійся Лео))) Головне, не опускай руки))", - написала Леоніла під фото.

Фанати встигли поставити більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Горобчик, все буде. Головне ніколи не опускай руки", "Красиво )) хоч усмішка звичайно така - фейковая))", "Руки вгору", "І плечі розгортай! Посмішка", "Так тримати головне душею не старіти".

Повідомлялося, що Леоніла Гузь постала перед публікою у відвертій сукні.

Модель вибрала для виходу короткий блискуче плятье з великим декольте, з якого груди ледь не випадали.

Гузь розкинула свої стрункі рівні ніжки в червоних черевиках. На ній - яскравий макіяж з акцентом на очі. Модель посміхнулася, пильно подивившись в об'єктив.

Завершили ідеальний образ моделі аксесуари.

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