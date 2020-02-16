Молодша сестра Кім Кардашьян, сама высоокоплачеваяема модель у світі Кендалл Дженнер похвалилася своїми формами у сексуально-відвертій білизні

Як повідомляє Politeka.net, Кендалл Дженнер затребувана в професії, і стала не просто однією з найпопулярніших моделей нашого часу, але і головною инфлюенсером. Дивлячись на неї, легко передбачити майбутні тренди.

А в 2018-му році за версією видання Forbes дохід Кендалл Дженнер склав $22,5 млн за 12 місяців - таким чином вона стала найбільш високооплачуваною моделлю світу. Кожен її знімок в мережі Instagram отримує тисячі лайків та коментарів.

Зараз багато зірок вважають, що показувати світові свою білизну зовсім не соромно, однією з таких зірок є відома модель Кендалл Кардашьян, яка часто демонструє на своїй сторінці в мережі Instagram відверті кадри.

Новий знімок не став виключенням, дівчина продемонструвала передплатникам, як майстерно тримається перед камерою, позуючи в нижньому білизна чорного відтінку. Виглядає дівчина і справді дуже впевнено і не побоїмося цього слова сексуально. Не дивно, що на світських заходах Кендалл так часто можна побачити у відвертих сукнях, які вона одягає без бюстгальтера.

На жаль, користувачі мережі не мають можливості прокоментувати і залишити лайки під цим знімком, адже його дівчина опублікувала у своєму Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що Кендалл Дженнер викинула фото нової себе в сториз у соцмережі instagram. На ньому вона позує сидячи в автомобілі в коричневій тонкої маєчці на бретелях і з масивним золотим кольє на шиї. Вона доповнила свій образ зухвалим макіяжем в карамельних тонах і важкими сережками у колір кольє.

Позаду неї видно відкритий люк в авто, видно, що фото або архівне, чи було зроблено в південних штатах Америки.

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