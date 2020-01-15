Супермодель Кендалл Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, снялась в рекламной кампании Версаче вместе с певицей Дженнифер Лопес

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу Кендалл Дженнер в Instagram.

Звезда снялась в стильной рекламной кампании Versace. В фотосессии и ролике нового кампейна, Кендалл Дженнер снялась в таких же нарядах, как и ранее Дженнифер Лопес. Они повторили образы друг друга, засветив лишнее.

Так, Дженнер с сумочкой версаче на руке позировала в мини-платье черного цвета, который открывает декольте модели. Свой образ она дополнила ярким макияжем, объемными серьгами и другими аксессуарами. Волосы стилисты уложили «влажными» прядями ей назад.

На другом фото она позирует сблизи, не смотря в объектив. На этом портрете хорошо можно рассмотреть не только макияж, а и даже складочки на губах звезды. На третьем фото младшая из сестер Дженнер засветила голый живот, задрав топ над юбкой. Она продемонстировала на себе характерный для Версаче тропический принт и логотипы.

Стоит отдельно отметить фон, для которого снялась Дженнер полностью обнаженной. Ее грудь прикрыли вспышками света на фотошопе, также она согнулась, чтобы прикрыть ногами интимное место.

Певица и актриса Дженнифер Лопес поразила откровенными нарядами от мирового брэнда. Ради рекламной кампании она облачилась в соблазнительные наряды, которые открывали ее декольте.

Некоторые из них были действительно экзотическими: с тропическим принтом, аксессуарами, брестками и т.д. Прическу она сделала такую, чтобы не отвлекала внимание от одежды: прилизала волосы назад.

Напомним, что Сестра Кендалл, Кайли Дженнер, и по совместительству самая молодая миллиардерша в мире, опубликовала архивный кадр с сестричкой. На нем Кендалл изображена маленькой, около 7 лет. Фото одной из самых красивых моделей мира Кендалл Дженнер из детства разлетелось по сети и собрало несколько миллионов отметок «мне нравится».

В комментариях также отметили, что в детстве у Кендалл был совсем другой нос, он имел больше крылья и другую форму. Сейчас же носик Кендалл Дженнер ровный и аккуратный.

Напомним, модель Кендалл Дженнер застали в неожиданном месте: фото красотки.

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