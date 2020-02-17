Відома модель Демі Роуз порадувала шанувальників відвертим знімком в білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, дівчина позує під час відпочинку в крихітному купальнику на тлі моря. А на руках тримає маленьку собачку
«Тедді приходить в той момент, коли я найбільше потребую в ньому», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що знімок модель опублікувала в Сторіс, тому її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.
Екс-солістка "Серебро" влаштувала гарячу фотосесію в облягаючому платті: "Зараза ненаглядна"
Як Джолі, Еністон, Лопес та інші королеви Голівуду зганьбилися з макіяжем: показові фото
Зірка "Величного Століття" вразила експериментом із зовнішністю: "такого не було навіть в серіалі"
ЗНО в 2020 році: школярам придумали нове випробування, «буде ще складніше...»
Як повідомлялося раніше, відома модель Демі Роуз, яку часто називають британської Кардашьян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками вкрай відвертими образами.
Нові фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На цей раз пишнотіла модель порадувала своїх шанувальників спекотної фотосесією в нижній білизні. До дня Святого Валентина Демі вирішила приміряти вбрання зі шкіри.
варто відзначити, що на образ вийшов досить спокусливим. На одному з фото модель продемонструвала шикарну груди, яка ледве вміщалася в обтягуючому вбранні.
На десерт Демі залишила саме солодке: на останньому знімку вона показала вид ззаду, який і прославив дівчину на весь світ.
Нагадаємо, нова Кардашьян прогнулася і засвітила зайве на камеру.
Як повідомляла Politeka, нова Кардашьян показала на камеру все, чим нагородила її природа.
Також Politeka писала, що молода копія Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами.