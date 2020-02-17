Відома модель Демі Роуз порадувала шанувальників відвертим знімком в білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує під час відпочинку в крихітному купальнику на тлі моря. А на руках тримає маленьку собачку

«Тедді приходить в той момент, коли я найбільше потребую в ньому», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що знімок модель опублікувала в Сторіс, тому її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, відома модель Демі Роуз, яку часто називають британської Кардашьян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками вкрай відвертими образами.

Нові фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз пишнотіла модель порадувала своїх шанувальників спекотної фотосесією в нижній білизні. До дня Святого Валентина Демі вирішила приміряти вбрання зі шкіри.

варто відзначити, що на образ вийшов досить спокусливим. На одному з фото модель продемонструвала шикарну груди, яка ледве вміщалася в обтягуючому вбранні.

На десерт Демі залишила саме солодке: на останньому знімку вона показала вид ззаду, який і прославив дівчину на весь світ.

Нагадаємо, нова Кардашьян прогнулася і засвітила зайве на камеру.

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