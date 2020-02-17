Известная модель Деми Роуз порадовала поклонников новым откровенным снимком в белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует во время отдыха в крохотном купальнике на фоне моря. А на руках держит маленькую собачку

«Тедди приходит в тот момент, когда я больше всего нуждаюсь в нем», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что снимок модель опубликовала в Сторис, поэтому ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, известная модель Деми Роуз, которую часто называют британской Кардашьян, обожает делиться со своими поклонниками крайне откровенными образами.

Новые фото девушка опубликовала на своей страничке в Instagram.

На этот раз пышнотелая модель порадовала своих поклонников жаркой фотосессией в нижнем белье. Ко дню Святого Валентина Деми решила примерить наряд из кожи.

Стоить отметить, что на образ получился довольно соблазнительным. На одном из фото модель продемонстрировала шикарную грудь, которая едва помещалась в обтягивающем наряде.

На десерт Деми оставила самое сладкое: на последнем снимке она показала вид сзади, который и прославил девушку на весь мир.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.