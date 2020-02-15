Американська модель, актриса, а віднедавна ще й підприємниця Емілі Ратаковськи показала купальник зі своєї нової колекції

Моделі краще, ніж сама, Емілі не знайшла, оскільки розкішна фігура дівчини дозволяє будь-яку річ показати в найвигіднішому світлі, передає Politeka.

На своїй сторінці в Instagram Ратаковськи поділилася знімком у бікіні власного бренду нижньої білизни і пляжного одягу Inamorata Woman. Модель називається Neptune забарвлення Burgundy Leopard Link — чорного кольору в білий горошок і з леопардовими вставками.

Як видно на фотографії, верх купальника являє собою зав'язані на бант трикутні чашечки.

Не обійшлося без аксесуарів. На Емілі мініатюрні золоті сережки та вінтажний ланцюжок з цього ж металу.

Раніше ми розповідали про те, що модель поділилася фото, на якому вона позує разом зі своїм чоловіком – американським актором Себастьяном Беар-МакКлардом. Парочка з'явилася на кінопремії Spirit Awards, яка завжди проходить напередодні Оскара. Подружжя рідко виходять у світ разом, тому їх поява очікувано викликала ажіотаж.

Брюнетка вибрала для заходу запаморочливе міні з драпірованими рюшами на рукавах, яке підкреслило її довгі ноги. Ефектний образ доповнили чорні сандалі на високій шнурівці. А її чоловік постав перед камерами в костюмі і сонцезахисних окулярах.

Зазначимо, що Емілі дуже любить підігрівати інтерес до своєї персони відвертими знімками, позуючи в мікробілизні ж в спокусливих нарядах. Як до цього ставитися чоловік красуні, історія замовчує.

Нагадаємо, Ратаковськи похвалилася оголеними формами на фото з коханим: «на його місці…».

Як повідомляла Politeka, зоряні діви помірялись фото в бікіні: «гаряче».

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковськи повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами: «ні краплі сорому».