На фан-сторінці екс-солістки "Серебро" Ольги Серябкиної (Molly) опублікували нове фото із зіркою

Артистка з'явилася в чорному облягаючому костюмі, пише Politeka.net. Красуня позувала на сходах, обхопивши руками і ногами перилу. Оля всім тілом притулилася до поручня, вставши в пікантну позу.

Красуня з'явилася в обтягуючому вбранні з великим вирізом на спині. На потилиці виднілася застібка від блискучої прикраси, довгий хвостик якого спустився по спині.

Серябкіна выставила пружну п'яту точку і подивилася в камеру.

На обличчі артистки помітний макіяж з довгими стрілками і неяскрава помада. Співачка прочинила губи і притягла погляд своєю красою.

"Любов усюди ❤️", - підписали фото автори посту.

За 12 годин пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Як же я заздрю цим поручням!", "супер попа", "Дівчинка Оля 🤤", "Хто шукає дуже ретельно...і сам собі не бреше...адже серце виборчої...Хто шукає той знайде!!!", "Любов така штука...і ховається скрізь...на небі знаю ховається...у воді і на землі...", "Яку адресу ?😀😀 зловлю😃", "Чумовий горіх👍", "🔥🔥🔥Поза", "Ябвдул було?)", "Ага в основному ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Креативненько👏", "Особливо там де ти", "ммм", "Блін, ну навіщо ти так? *) 😈😘😍", Яке привабливе місце. 😍😍😍", "Так, головне помічати😌🌷", "Люблю до неба ♥️", "Ось це таак", "Нудно Вам. На Джентельменів сходіть. Я про фільм", "Провокуєш ситуацію?", "Любов з усіма ❤️у всіх❤️ вона скрізь❤️", "Ти просто космос!!!!!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна постала у блискучій сіточці, під якою виднілися бюстгальтер і трусики.

Оля трохи зігнулася, поклавши руку на талію. Білизна виділила пишні груди зірки і її пружну п'яту точку.

Відвертий образ завершила сумочка.

"Назви синонім любові ❤️", - підписалиа знімок автори посту.

Раніше ми писали, що Оля Серябкіна позувала в шкіряному корсеті на шнурівці. Кадр вийшов дуже атмосферним, дехто з шанувальників зірки назвали її на цьому фото "солодкою" і "вогненною".

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.