На фан-страничке экс-солистки "Серебро" Ольги Серябкиной (Molly) опубликовали новое фото со звездой

Артистка предстала в облегающем черном костюме, пишет Politeka.net. Красотка позировала на лестнице, обхватив руками и ногами перилу. Оля всем телом прислонилась к поручню, встав в пикантную позу.

Красотка предстала в обтягивающем наряде с большим вырезом на спине. На затылке виднелось застежка от блестящего украшения, длинный хвостик которого спустился по спине.

Серябкина выставила упругую пятую точку и посмотрела в камеру.

На лице артистки заметен макияж с длинными стрелками и неяркая помада. Певица приоткрыла губы и притянула взгляд своей красотой.

"Любовь всюду ❤️", - подписали фото авторы поста.

За 12 часов пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Как же я завидую этим перилам!", "супер попа", "Малышка Оля 🤤", "Кто ищет очень тщательно...и сам себе не врет...ведь сердце избирательной...Кто ищет тот найдет!!!", "Любовь такая штука...и прячется везде...на небе знаю прячется...в воде и на земле..", "Какой адрес ?😀😀 поймаю😃", "Чумовой орех👍", "🔥🔥🔥Поза", "Ябвдул было?)", "Ага в основном ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Креативненько👏", "Особенно там где ты", "ммм", "Блин, ну зачем ты так? *) 😈😘😍", Какое привлекательное место. 😍😍😍", "Да, главное замечать😌🌷", "Люблю до неба ♥️", "Вот это дааа", "Скучно Вам. На Джентельменов сходите. Я про фильм", "Провоцируешь ситуацию?", "Любовь со всеми ❤️во всех❤️ она везде❤️", "Ты просто космос!!!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина предстала в блестящей сеточке, под которой виднелись бюстгалтер и трусики.

Оля слегка изогнулась, положив руку на талию. Белье выделило пышную грудь звезды и ее упругую пятую точку.

Откровенный образ завершила сумочка.

"Назови синоним любви ❤️", - подписали снимок авторы поста.

Ранее мы писали, что Оля Серябкина позировала в кожаном корсете на шнуровке. Кадр получился очень атмосферным, некоторые из поклонников звезды назвали ее на этом фото "сладкой" и "огненной".

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.