39-річна американська телезірка Кім Кардаш'ян змусила шанувальників неабияк понервувати, виставивши напоказ відвертий знімок

Як передає Politeka.net, в День святого Валентина, 14 лютого, палка красуня поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, зробленим в машині. Вона постала в білій маєчці, сидячи на передньому кріслі. Кім шокувала публіку видом на розкішну зону декольте: так і вабить прихильників віддатися нескромним фантазіям.

На фото обличчя світської левиці показано крупним планом. Ідеальний макіяж в коричневих тонах максимально наближений до природнього. Волосся красуня зібрала на потилиці. Кардаш'ян піднесла руку до обличчя, ніжно торкнувшись щоки.

Шанувальники прийшли в невимовний захват. За лічені години фото оцінили понад 800 000 людей, поставивши "сердечка". Деяким кадр настільки запаморочив голову, що запитали у теледіви, чи можна помінятися місцями з її чоловіком, репером Каньє Вестом на День Валентина.

"Чи можемо ми з Каньє помінятися місцями на День святого Валентина?"

"Така мила 💖"

"її очі 😻😻"

"Люблю природній вигляд макіяжу 😍"

Раніше ми повідомляли, Кім сколихнула публіку гарячими знімками зі своєю сестрою Хлоєю. Зірка облягла розкішний бюст в шкіряний гольф чорного кольору, а її родичка посвітила відвертим декольте в топі і піджаку в смужку.

Зазначимо, Кім прославилася після виходу в 2007 році реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян". Після чого вона знялася в декількох фільмах і серіалах, а також позувала для журналу Playboy.

В даний час Кардаш'ян входить в рейтинг зірок, які користуються найбільшою популярністю у користувачів, складеним ресурсом Pornhub, зайнявши другу позицію в 2018-му.

За плечима у Кім декілька шлюбів. У 2014 році вона втретє вийшла заміж за музиканта Каньє Уеста. Пара виховує чотирьох дітей і мають намір найближчим часом завести п'ятого.

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