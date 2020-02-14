Светская львица Ким Кардашьян, получившая популярность после выхода шоу о ее семействе, позировала со своей сестрой, Хлоей

Звезда опубликовала серию фото, нак оторых позирует, как сама, так и со своей родственницей, пишет Politeka.net.

Ким предстала в черном гольфе, который обтянул ее пышную грудь. Красотка сделала свой фирменный макияж, выделив скулы, пухлые губы и длинные ресницы. Ее прическа - длинная косичка.

Ким позировала, глядя в камеру, либо смотря вдаль. Девушка делала губы "уточкой", улыбалась и вела себя непринужденно:"Вот это да!".

Хлоя тем временем сидела рядом. Она позировала в топе, подчеркнувшем ее грудь и пиджаке в белую полосу. Блестящие серьги сверкали в ушах и дополняли образ. Сестра Ким сделала высокий хвост, оставив часть волос распущенной. Девушка смотрела в камеру и улыбалась.

"160 миллионов !!! Я люблю вас, ребята!!!", - написала Ким, сообщив о количестве подписчиков в Инстаграм.

За 10 часов пост Ким собрал более двух миллионов лайков.

Пользователи сети поздравили Ким и написали массу комплиментов в адрес сестер.

Напомним, Ким Кардашьян опубликовала кадры в Сториз, на которых позирует сидя в салоне в одной маечке, хвастаясь большой грудью. Также инста-звезда поразила яркой сменой внешности, и ее даже трудно узнать с первого взгляда. Ведь она загорела и надела светлый парик.

Ким готовилась к съемке, ведь вокруг нее порхали стилисты, а их сильные мужские руки с кисточками и расческами наносили макияж.

Ранее мы писали, что недавно Ким Кардашьян объявила о выпуске новой коллекции белья. Конечно, по такому поводу знаменитость не могла не сделать снимок в своем комплекте. На новом фото Ким сидит на полу скрестив ноги в белье бледно-розового цвета.

Стоит отметить, что как для скандальной дивы выбор белья оказался довольно скромным: речь идет о спортивном лифчике и обычных трусиках без лишних изысков.

Напомним также, что Ким Кардашьян распустила черные волнистые волосы и посмотрела в камеру. Она показала свой макияж, состоящий из коричневых теней, черных стрелок и больших ресниц.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.