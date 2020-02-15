Світська левиця Кім Кардашьян, що отримала популярність після виходу шоу про її родину, часто ділиться фото різного характеру

На цей раз Кім позувала у гардеробній, присівши на диван, пише Politeka.net. Зірка вибрала сірий наряд, який обтягнув її пишні груди і стегна. Сірий гольф трохи просвічувався, через що були видні принади знаменитості.

Крім того, Кім позувала в незвичайній спідниці, яку зав'язала на талії. Одяг виділив тонку талію знаменитості.

Кім підняла спідницю і оголила свою гідність - рівні стрункі ніжки, витягнувши одну з них: "Справжня богиня".Дівчина продемонструвала босоніжки на тонкій шпильці.

Красуня завершила образ великими сережками і сонячними окулярами.

Зачіска - тонка туга косичка спустилася нижче стегон.

Кардашьян ніби дивилася в камеру і прочинила пухкі губи.

За дев'ять годин пост зібрав понад мільйон лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі були здивовані вибраному образу Кім. Деякі навіть запитували, чи прибула красуня з майбутнього. Взагалі, більшості сподобалося, як виглядає зірка і вони написали їй багато компліментів.

Нагадаємо, Кім позувала зі своєю сестрою, Хлоєю. Перша з'явилася в чорному гольфі, який облягав її пишні груди.

Красуня зробила свій фірмовий макіяж, виділивши вилиці, пухкі губи і довгі вії. Її зачіска - довга косичка.

Хлоя ж постала в топі, який підкреслив її груди і піджаку в білу смугу. Сережки виблискували у вухах і доповнювали образ. Сестра Кім зробила високий хвіст, залишивши частину волосся розпущеною. Дівчина дивилася в камеру і посміхалася.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян позувала прямо посеред своєї гардеробної кімнати великих розмірів.

На тлі безліч полиць з туфлями на підборах і сумочками різних розмірів та видів, а також багато одягу.

Сама Кім Кардашян з'явилася в сукні молочного кольору на бретелях. Декольте красиво облягає груди зірки, підкреслюючи ідеальні форми.

Руки знаменитість розташувала вздовж сукні, а одну ногу виставила вперед, настільки дозволяє вузьке плаття.

Користувачі мережі відзначили, що Кім просто блискуча у своєму вбранні.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.